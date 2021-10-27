بلينكن يتحدث مع رئيس الوزراء السوداني بعد إطلاق سراحه

تحدث وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بعد إعادة الأخير إلى منزله في الخرطوم.

وكان قوة أمنية قد اقتادت حمدوك وزوجته في وقت مبكر من صباح الاثنين، قبل إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة وحل المؤسسات الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس في بيان، إن بلينكن رحب بالإفراج عن حمدوك، وجدد دعوته للقوات العسكرية السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المحتجزين والتأكد من سلامتهم.

كما أعرب بلينكن عن “قلقه العميق” إزاء استمرار استيلاء الجيش على السلطة وكرر ضرورة أن تمارس القوات العسكرية “ضبط النفس وتجنب العنف في الرد على المتظاهرين”.

وخرج الآلاف من السودانيين في مناطق مختلفة في البلاد، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الانقلاب” ورددوا هتافات ضد الجيش.

وشدد الوزير بلينكن، على دعم الولايات المتحدة للانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية وللعودة إلى مبادئ إطار العمل الانتقالي للسودان، على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.

وكان مكتب حمدوك قد ذكر في بيان عبر فيسبوك أنه تمت إعادة رئيس الوزراء، وزوجته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم “تحت الحراسة المشددة”.

كما أكد البيان أن “عدداً من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”.

ووجه المكتب تحية للقتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين السلميين و”للشعب السوداني الذي قهر الظلم وهد عمائد الاستبداد”.