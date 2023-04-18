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بلينكن: يتطلب من بكين توضيح نواياها

منذ 35 دقيقة
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن الولايات المتحدة يمكنها المضي قدما في علاقاتها مع الصين بعد اجتماع الرئيس جو بايدن مع الزعيم شي جين بينغ العام الماضي، لكن ذلك يتطلب من بكين توضيح نواياها.

أدلى بلينكن بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع دول مجموعة السبع في منتجع كارويزاوا الياباني.

والتقى بايدن مع شي في إندونيسيا في نوفمبر\تشرين الثاني في اجتماع استمر ثلاث ساعات بهدف منع تحول العلاقات المتوترة بين البلدين إلى حرب باردة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في إفادة دورية “الولايات المتحدة صاغت ونفذت سياسات غير صحيحة تجاه الصين بناء على فهمها الخاطئ للصين”، وعزا توتر العلاقات حاليا إلى ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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