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بلينكن يتعهد بتقديم تمويل إضافي لتعزيز أمن ساحل غرب أفريقيا

منذ 35 دقيقة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

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تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، بتقديم تمويل إضافي قدره 45 مليون دولار للمساعدة في التصدي للصراعات وتحقيق الاستقرار في منطقة ساحل غرب أفريقيا، حيث تزايد انعدام الأمن المرتبط بتمرد الإسلاميين المتشددين في السنوات القليلة الماضية.

وبلينكن في المحطة الثانية من جولته الأفريقية التي تشمل أربع دول وهي الرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنجولا في الفترة من 21 إلى 26 يناير كانون الثاني.

وتستهدف الرحلة بحث الشراكات الأمريكية الأفريقية في التجارة والمناخ والبنية التحتية والصحة والأمن وغيرها. وتأتي بعد قمة في واشنطن مع زعماء أفارقة عقدت في ديسمبر كانون الأول 2022.

والتحديات الأمنية في غرب أفريقيا وتداعيات الانقلاب في النيجر العام الماضي ونفوذ روسيا المتزايد في المنطقة من بين الموضوعات الرئيسية خلال رحلة بلينكن.

ووصل بلينكن إلى أبيدجان، العاصمة المالية لساحل العاج، مساء أمس الاثنين والتقى بالرئيس الحسن واتارا صباح اليوم الثلاثاء، ثم أعلن عن التمويل الإضافي في مؤتمر صحفي مشترك.

وقال بلينكن “أنفقنا وقتا كثيرا في مناقشة التحديات الأمنية المشتركة… نقدر قيادة ساحل العاج في الحرب ضد التطرف والعنف”.

وسيكمل هذا التمويل 300 مليون دولار استثمرتها الولايات المتحدة بالفعل في منطقة ساحل غرب أفريقيا على مدى العامين الماضيين.

وأضاف بلينكن “عززنا التدريب العسكري 15 مرة ونستثمر في الحماية المدنية في ساحل العاج”.

وقال واتارا إن الأمن في المنطقة ما زال يشكل تحديا.

وأضاف “لهذا السبب نقدر للولايات المتحدة دعمها في مجال المخابرات ومكافحة الإرهاب”.

    المصدر :
  • رويترز

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