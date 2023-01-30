بلينكن يجتمع بالسيسي في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، خلال جولة بالشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام وتأتي وسط تصاعد للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويجتمع بلينكن في القاهرة بالسيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري ومن المتوقع أن يبحث قضايا إقليمية من بينها مساعي الانتقال السياسي في السودان والجمود بين الفصائل المتنافسة في ليبيا.

ويتوجه بلينكن في وقت لاحق اليوم إلى القدس حيث سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط مخاوف في الداخل والخارج بشأن سياسات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وسيزور بلينكن رام الله أيضا للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.