بلينكن يجدد دعم واشنطن لأوكرانيا عسكريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا لطمأنته بشأن “دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد الضربات الفظيعة” التي نفّذتها القوات الروسية صباحا.

وجاء في تغريدة لبلينكن: “سنواصل توفير المساعدة الاقتصادية والإنسانية والعسكرية لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها”.

قال مصدران لرويترز الأسبوع الماضي إن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي تقدمها إدارة بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل أربع راجمات لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة الحركة “هيمارس”، وذخائر وألغاما ومركبات مضادة للألغام.

وتبلغ قيمة حزمة المساعدات 625 مليون دولار، ومن المتوقع الإعلان عنها الثلاثاء، وهذه الحزمة هي الأولى منذ إعلان روسيا مؤخرا ضم أراض أوكرانية، والثانية بموجب ما يعرف بالسلطة الرئاسية لتقديم الدعم لأوكرانيا منذ أن حققت كييف مكاسب كبيرة في ساحة المعركة في منتصف سبتمبر\أيلول.

وجاءت عمليات الضم في أعقاب ما أسمته روسيا استفتاءات في مناطق محتلة بأوكرانيا، وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وإنه كان قسريا وغير تمثيلي.

وبموجب السلطة الرئاسية، حيث لا يُشترط موافقة الكونجرس، يمكن يمكن إرسال راجمات “هيمارس” الأربع والصواريخ المرتبطة بها ونحو 200 مركبة مضادة للألغام وذخيرة لمدافع الهاوتزر والألغام، إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.