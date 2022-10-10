الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن يجدد دعم واشنطن لأوكرانيا عسكريا

منذ 3 دقائق
وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن (رويترز)

وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا لطمأنته بشأن “دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد الضربات الفظيعة” التي نفّذتها القوات الروسية صباحا.

وجاء في تغريدة لبلينكن: “سنواصل توفير المساعدة الاقتصادية والإنسانية والعسكرية لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها”.

قال مصدران لرويترز الأسبوع الماضي إن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي تقدمها إدارة بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل أربع راجمات لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة الحركة “هيمارس”، وذخائر وألغاما ومركبات مضادة للألغام.

وتبلغ قيمة حزمة المساعدات 625 مليون دولار، ومن المتوقع الإعلان عنها الثلاثاء، وهذه الحزمة هي الأولى منذ إعلان روسيا مؤخرا ضم أراض أوكرانية، والثانية بموجب ما يعرف بالسلطة الرئاسية لتقديم الدعم لأوكرانيا منذ أن حققت كييف مكاسب كبيرة في ساحة المعركة في منتصف سبتمبر\أيلول.

وجاءت عمليات الضم في أعقاب ما أسمته روسيا استفتاءات في مناطق محتلة بأوكرانيا، وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وإنه كان قسريا وغير تمثيلي.

وبموجب السلطة الرئاسية، حيث لا يُشترط موافقة الكونجرس، يمكن يمكن إرسال راجمات “هيمارس” الأربع والصواريخ المرتبطة بها ونحو 200 مركبة مضادة للألغام وذخيرة لمدافع الهاوتزر والألغام، إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

    المزيد من أخبار العالم

    قصف روسي على أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد الهجمات الصاروخية الروسية... الطاقة الأوكرانية توقف صادرات الكهرباء
    عبد الفتاح البرهان
    البرهان: القوات المسلحة السودانية ستظل بعيدة عن العمل السياسي
    أحمد نواف الصباح
    الكويت.. رئيس الوزراء يبدأ مشاورات برلمانية لتشكيل حكومته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
    بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
    نجيب ميقاتي وجبران باسيل
    هذا ما قاله عون لميقاتي فغضب.. وأسبوعٌ فاصل