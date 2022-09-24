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بلينكن يحذر ميقاتي من أي تحرك لحزب الله!

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2022 6:01 مساءً
لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع الرئيس نجيب ميقاتي

لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع الرئيس نجيب ميقاتي

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حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أي تحرك لحزب الله ضد إسرائيل “حتى لو كان بغية استعراض القوة”، وفقاً لما أفاد به وقع صحيفة “معاريف” الإلكتروني.

جاء التحذير الأمريكي خلال لقاء جمع بين بلينكن وميقاتي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما شدد بلينكن موجها كلامه لميقاتي على أن “واشنطن لن تكون قادرة على منع إسرائيل من الرد ولن تكون قادرة أيضا على احتواء الرد والسيطرة عليه”.

وفي اللقاء مع بلينكن أكد ميقاتي، أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل “يشهد تقدما كبيرا”.

ويأتي ذلك بعد أن صرح الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في وقت سابق، أنه “لا يمكن السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة”.

ووصف بدء استخراج النفط والغاز من حقل كاريش بأنه “الخط الأحمر بالنسبة لنا”، مضيفا أن “عيننا وصواريخنا على حقل كاريش ونحن نراقب مسار المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية”.

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