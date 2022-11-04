بلينكن يحذّر رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الفلسطيني من تصاعد العنف

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” تحدث مع الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” ، في أول اتصال هاتفي بعدما قاد الزعيم الإسرائيلي المخضرم “بنيامين نتنياهو” تحالفًا يمينيًا متطرفا للفوز في الانتخابات العامة.

وقالت وفا إن عباس جدد مطالبته الولايات المتحدة “بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الجرائم بحق شعبنا” من “حصار وقتل وهدم منازل واستيطان”.

ووفقًا لتقرير وفا، فقد “أكد وزير الخارجية الأميركي أن إدارته تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا”.

في السياق نفسه، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان الى أنّ بلينكن أبدى قلقه إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته “يائير لابيد”، و”أكد ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد الموقف بشكل عاجل”.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية هذا العام، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه من المتوقع أن يكون أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2005 عندما بدأت المنظمة في رصد القتلى.

وأسفرت سلسلة من الهجمات الدامية التي شنها فلسطينيون في شوارع إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية عن مقتل 20 شخصًا، كما قُتل أربعة من قوات الأمن الإسرائيلية هذا العام.

وقال بيان المتحدث إن بلينكن أشاد أيضا بإسرائيل لانتخاباتها الحرة والنزيهة، و”أكد قوة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.