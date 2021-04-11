الأربعاء 11 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن يحمل الصين مسؤولية تفاقم "كورونا"

11 - أبريل - 2021
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد، إن عدم تعاون الصين مع خبراء منظمة الصحة العالمية تسبب في تفاقم جائحة كورونا، ومن الضروري ”الوصول إلى أساس“ منشأ فيروس كورونا المستجد.

وتسلط تصريحات بلينكن الضوء على النقد الذي وجهه أعضاء آخرون في إدارة الرئيس جو بايدن بشأن عدم التزام الصين بالشفافية في الأيام الأولى لتفشي الفيروس.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة تلفزيون ”إن.بي.سي“ إن الصين لم تسمح بدخول الخبراء الدوليين، كما لم تقدم المعلومات في الوقت المناسب لتحقيق الشفافية المطلوبة.

وأضاف أنه نتيجة لذلك ”خرج الفيروس عن السيطرة بشكل أسرع وتسبب في نتائج أكثر فظاعة، على ما أعتقد، مما كان سيحدث في ظروف أخرى“.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في 30 آذار مارس، إنه تم حجب بيانات عن محققي المنظمة الذين سافروا إلى الصين لتقصي منشأ الجائحة.

وجاء في تقرير للمنظمة، كتب بالشراكة مع علماء صينيين ونشر في بداية الجائحة، إن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر، وإنه ”من غير المحتمل بشكل كبير“ أن يكون السبب حدوث تسرب بمختبر أبحاث.

وقال تيدروس: إن الأمر يتطلب المزيد من التحقيق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

والدة الشهيد إبراهيم النابلسي
فيديو مؤثر.. هكذا ودعت والدة إبراهيم النابلسي ابنها بعد اغتياله
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا: تويتر حجب حساب روسيا الرسمي بسبب منشور عن كورونا
صورة من السيول التي اجتاحت اليمن
سيول اليمن.. مقتل 14 شخصا من بينهم 4 اطفال

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان