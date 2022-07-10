بلينكن يحمل روسيا المسؤولية عن اضطرابات سريلانكا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن القيود التي تفرضها روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية، ساهمت في الاضطرابات التي تشهدها سريلانكا، معربا عن قلقه من أن القيود الروسية قد تتسبب بأزمات أخرى.

وقال بلينكن للصحفيين في هونغ كونغ، يوم الأحد: ”نرى تداعيات هذا العدوان الروسي في كل مكان، قد يكون ساهم في الوضع في سريلانكا، نشعر بالقلق إزاء انعكاساته في أنحاء العالم“.

وشهدت العديد من دول العالم، زيادة على أسعار المواد الغذائية، إثر الحرب في أوكرانيا، التي كانت تصدر الزيوت والحبوب لكثير من البلدان.

وشهدت سريلانكا، احتجاجات وسط غضب عارم من انهيار الاقتصاد في البلاد.

واقتحم المحتجون أمس السبت، منزل الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي وافق على الاستقالة تحت الضغط.

ويوم الأحد، عاد الهدوء إلى شوارع كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا، وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس راجاباكسا على الاستقالة.

واستمر المحتجون يوم الأحد، في التجول في أرجاء مقر إقامة الرئيس الذي تم تدمير أجزاء منه.

ولم يكن الرئيس موجودا لدى مهاجمة المحتجين لمسكنه.

لا يزال الوضع غامضا في سريلانكا، الأحد، حيث وافق الرئيس، غوتابايا راجابكسا، على الاستقالة هذا الأسبوع، بعد إجباره على الفرار من قصره الذي اجتاحته الحشود في أعقاب تظاهرات ضخمة في كولومبو بسبب الأزمة الكارثية التي ضربت البلاد.

وحثت الولايات المتحدة، الأحد، زعماء البلاد المستقبليين على “العمل بسرعة” لإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية المتدهورة “بما في ذلك نقص الكهرباء والغذاء والوقود”، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.

وجاء في تصريح متلفز لرئيس البرلمان السريلانكي، ماهيندا أبيواردانا، أن “الرئيس قال إنه سيتنحى في 13 يوليو لـ”ضمان انتقال سلمي للسلطة”.