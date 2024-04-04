بلينكن يدعو إسرائيل إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إسرائيل، بوصفها دولة ديمقراطية، إلى منح حياة الإنسان أعلى قيمة وإلى زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا أن “الهجوم المروع” هذا الأسبوع على موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية في القطاع لا بد أن يكون الأخير من نوعه.

وذكر بلينكن في مؤتمر صحفي في بروكسل “الآن، لا توجد أهمية أكبر في غزة من حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية وضمان أمن من يقدمونها. لا بد أن تكون إسرائيل على قدر هذه اللحظة”.

وفي سياقٍ منفصل، وقعت الإدارة الأميركية على صفقة تسليح جديدة لإسرائيل بالتزامن مع قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي موظفي إغاثة أجانب في قطاع غزة، في حين ينتظر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، على وقع توتر في العلاقات بين واشنطن وحليفتها.

فقد نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن وقعت على تسليم إسرائيل آلاف القنابل الإضافية في نفس اليوم الذي قتلت فيه غارات جوية إسرائيلية في غزة 7 من موظفي “المطبخ المركزي العالمي”.

وأضافت واشنطن بوست أن الصفقة تظهر تصميم إدارة بايدن على مواصلة تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل رغم حادثة مقتل عمال الإغاثة والدعوات المتزايدة للولايات المتحدة لربط هذا الدعم بحماية أكبر للمدنيين في منطقة الحرب.

ووفقا للمصادر، فإن الصفقة تمت بموجب تفويضات منحها الكونغرس للخارجية قبل سنوات. كما نقلت واشنطن بوست عن متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الموافقة على صفقة الأسلحة تمت قبل القصف الإسرائيلي على عمال الإغاثة.