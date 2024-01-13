بلينكن يدعو الصين للحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أثار أمس الجمعة مخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان في الصين خلال اجتماع مع المسؤول الصيني الكبير ليو جيان تشاو في واشنطن، مضيفة أنهما ناقشا أيضا “الحفاظ على السلام والاستقرار” في مضيق تايوان.

وعقد مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار مناقشات منتظمة في الآونة الأخيرة لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاء اجتماع الجمعة قبل يوم واحد من الانتخابات في تايوان التي تختبر الجهود المبذولة لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

كما أن الاجتماع كان أحدث خطوة في موجة من التواصل بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب قمة نوفمبر تشرين الثاني بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو.

وتوترت العلاقات بين البلدين في السنوات الماضية بسبب مجموعة من القضايا منها منشأ فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 والرسوم الجمركية التجارية وتايوان وحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكن “شدد على أهمية حل مسألة المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما أو الخاضعين لحظر المغادرة في الصين وأثار مخاوف الولايات المتحدة بشأن انتهاكات (الصين) لحقوق الإنسان”.

وجاء في البيان أن “الوزير شدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي بحر الصين الجنوبي”.

وقالت الوزارة إن الجانبين ناقشا أيضا أفعال كوريا الشمالية والغزو الروسي لأوكرانيا والوضع في البحر الأحمر والشرق الأوسط، حيث يخشى المراقبون من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية في غزة بعد الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن.

وتجري تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، اليوم السبت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان على الرغم من أن واشنطن لا تعترف رسميا بحكومتها، وتحافظ على علاقات رسمية مع بكين فقط.

واتهمت حكومة تايوان الصين بالتدخل في الانتخابات للتأثير على التصويت لصالح المرشحين الذين قد تفضلهم بكين. ووصفت الصين تلك الادعاءات بأنها “حيل قذرة”.

وشملت الاتصالات الأخرى بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي اجتماعا يوم الأربعاء بين ليو ونائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون فاينر، ومكالمة هاتفية يوم الخميس بين وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو ونظيرها الصيني وانغ ون تاو، هذا بالإضافة إلى استئناف المحادثات العسكرية التي تم تجميدها لفترة طويلة.