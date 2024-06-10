بلينكن يدعو زعماء المنطقة للضغط على حماس للموافقة على مقترح وقف الحرب

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين زعماء منطقة الشرق الأوسط على الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار لوقف القتال في غزة.

وأضاف في مستهل جولته بالمنطقة من القاهرة إن حماس هي الوحيدة التي لم تقبل الاقتراح المكون من ثلاث مراحل والذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن وإجراء محادثات من أجل إنهاء القتال، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت عليه.

وفي آخر المستجدات كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يجري بحث إمكانية التفاوض على إبرام صفقة أحادية مع حركة حماس لإطلاق سراح 5 محتجزين أميركيين في قطاع غزة، نقلا عن شبكة “إن.بي.سي” الأميركية.

ونسبت الشبكة التلفزيونية إلى المسؤولين، الذين لم تسمهم واكتفت بالقول إنهم مطلعون على المناقشات، وإن مثل هذه المفاوضات لن تشمل إسرائيل وسيتم إجراؤها من خلال وسطاء قطريين، كما في المفاوضات الحالية، الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف القتال في غزة وتبادل الأسرى، بحسب وكالة أنباء “العالم العربي”.

وفقاً للشبكة، لا يعرف المسؤولون ما الذي قد تقدمه واشنطن لحماس مقابل إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين، لكنهم قالوا إن حماس قد يكون لديها حافز لعقد صفقة أحادية مع الولايات المتحدة لأن ذلك سيزيد على الأرجح من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما سيفرض ضغوطا سياسية داخلية إضافية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر أحد المسؤولين الأميركيين أن فكرة محاولة التفاوض على اتفاق بين إدارة بايدن وحماس تظل “خيارا واقعيا جدا” حال فشل المقترح الأميركي الحالي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن بايدن مؤخرا عن خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة، وقال إن المرحلة الأولى من المفترض أن تستمر ستة أسابيع وتشمل وقف إطلاق النار على نحو “كامل وشامل”، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالقطاع وإطلاق سراح عدد من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.