الخميس 15 ذو القعدة 1445 ﻫ - 23 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن يدين محاولة الانقلاب بالكونغو الديمقراطية في مكالمة مع رئيسها

منذ 42 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أدان محاولة الانقلاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما تحدث مع رئيسها فيليكس تشيسكيدي (الأربعاء 22-5-2024).

كان متحدث باسم جيش الدولة الواقعة في وسط إفريقيا قد قال في وقت سابق إنه تم اعتقال ثلاثة مواطنين أمريكيين على صلة بالحادث.

وأعلن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد، إحباط “محاولة انقلاب” تورط فيها “كونغوليون وأجانب”.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة في البلاد أنه قد تم “تحييدهم جميعا بما في ذلك زعيمهم”.

ويأتي الإعلان في أعقاب هجوم استهدف ليلا مقر إقامة وزير الاقتصاد فيتال كاميرهي في حي غومبي الواقع على مقربة من “قصر الأمة” حيث مقر الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قديروف يعرض إرسال المزيد من القوات إلى أوكرانيا خلال لقائه مع بوتين
المؤشر نيكي الياباني
ارتفاع طفيف في مؤشر نيكي الياباني عند افتتاح التداولات
العلاقات الصينية التايوانية تشهد توتراً كبيراً
تصعيد خطير.. الصين تبدأ تدريبات "عقابية" وجيش تايوان يحشد قواته

الأكثر قراءة

الفنان ريان
بفيديو مؤثر.. ريان يعلن إصابته بالسرطان
ميشال عون وجبران باسيل
عون لباسيل: "طوّل بالك على آلان"
عناصر من الجيش اللبناني قرب شاحنة مسدسات مهربة
صور.. الجيش اللبناني يكشف تفاصيل شاحنة المسدسات المهربة