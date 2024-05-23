بلينكن يدين محاولة الانقلاب بالكونغو الديمقراطية في مكالمة مع رئيسها

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أدان محاولة الانقلاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما تحدث مع رئيسها فيليكس تشيسكيدي (الأربعاء 22-5-2024).

كان متحدث باسم جيش الدولة الواقعة في وسط إفريقيا قد قال في وقت سابق إنه تم اعتقال ثلاثة مواطنين أمريكيين على صلة بالحادث.

وأعلن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد، إحباط “محاولة انقلاب” تورط فيها “كونغوليون وأجانب”.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة في البلاد أنه قد تم “تحييدهم جميعا بما في ذلك زعيمهم”.

ويأتي الإعلان في أعقاب هجوم استهدف ليلا مقر إقامة وزير الاقتصاد فيتال كاميرهي في حي غومبي الواقع على مقربة من “قصر الأمة” حيث مقر الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.