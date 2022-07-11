بلينكن يزور اليابان معزيا بآبي: كان صاحب رؤية

في زيارة لم تكن مقررة سابقا، توجّه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن الى اليابان، الاثنين الواقع في 11 تموز، لتقديم واجب العزاء برئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، واصفا إياه بأنه كان “صاحب رؤية”.

في الأثناء، أعلن الائتلاف الحاكم في اليابان فوزه في انتخابات جرت في أجواء خيم عليها الحزن، الأحد، بعد يومين من مقتل آبي بإطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي.

وتأتي زيارة بلينكن بينما كان يقوم بجولة آسيوية، قائلا: “نحن أصدقاء. وعندما يتألم أحد الأصدقاء، يأتي الآخر لرؤيته”.

وأضاف أن آبي “عمل أكثر من أي شخص آخر للارتقاء بالعلاقة بين الولايات المتحدة واليابان”، واصفا إياه بأنه “صاحب رؤية، ويملك القدرة على تحقيق هذه الرؤية”.

وسلم رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، رسائل من الرئيس الأميركي، جو بايدن، موجهة لعائلة آبي التي ستقيم مراسم وداع في معبد بوذي رئيسي في طوكيو لرئيس الوزراء الذي تولى المنصب لأطول فترة في تاريخ اليابان.

ووصلت عربة نقل الموتى حاملة جثمان آبي إلى معبد “زوجوجي”، بعد ظهر الاثنين، للمشاركة في المراسم الخاصة التي يتوقع أن يحضرها كبار السياسيين وشخصيات بارزة في عالم المال والأعمال.

وستقيم العائلة جنازة في المكان ذاته، الثلاثاء، بينما ستجري مراسم تأبين عامة في موعد لاحق.

مجموعة دينية

وتحتجز السلطات المتهم بقتل آبي، وهو تيتسويا ياماغامي (41 عاما) الذي قال للشرطة إنه استهدف رئيس الوزراء السابق لاعتقاده بأنه ينتمي إلى منظمة معينة لم يُعلن عن اسمها رسميا بعد.

وذكرت تقارير إعلامية يابانية أنه يحمل المجموعة التي وصفت بأنها منظمة دينية، مسؤولية الصعوبات المالية التي تواجهها عائلته نظرا إلى أن والدته قدمت تبرعات كبيرة لها.

والاثنين ذكرت “الكنيسة التوحيدية”، وهي حركة دينية عالمية تأسست في كوريا في خمسينات القرن الماضي، أن والدة ياماغامي عضو فيها.

وقال رئيس الكنيسة في اليابان، توميهيرو تاناكا، خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه على عجل في طوكيو “كانت تحضر مناسباتنا مرة كل شهر”، رافضا التعليق على مسألة التبرعات.

وأشار تاناكا إلى أن الكنيسة تشعر بالفزع حيال عملية قتل آبي “الهمجية” وأكد بأنها ستتعاون مع تحقيقات الشرطة.

ويعتقد بأن ياماغامي قضى ثلاث سنوات في سلاح البحرية الياباني وشاهد مقاطع مصورة على “يوتيوب” تعلم من خلالها صناعة أسلحة نارية في المنزل مثل ذاك الذي استخدم في الهجوم، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات الإعلام المحلي.

العنف لن يهزم الديمقراطية

وجرت الانتخابات، الأحد، رغم الاغتيال، بينما شدد كيشيدا على ضرورة تأكيد أن العنف لن يهزم الديمقراطية.

وفاز الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه آبي وحليفه “كوميتو”، بأكثر من 75 من أصل المقاعد الـ125 التي جرى التصويت لتجديدها، الأحد، علما أنه كان يشغل 69 مقعدا في السابق، وفق منصات إخبارية وطنية.

وانتُخب عدد قياسي من المرشحات بلغ 35 امرأة، كما فاز بعض المرشحين الخارجين عن المألوف لأول مرة، ينتمي أحدهم إلى حزب مناهض للقاحات.

وآبي متحدر من أسرة معروفة في عالم السياسة وكان أصغر رئيس وزراء سنا في اليابان بعد الحرب لدى توليه السلطة أول مرة عام 2006 عندما كان يبلغ 52 عاما.