الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 18 يناير 2022 |
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بلينكن يزور كييف غدا الأربعاء

منذ 17 دقيقة
بلينكن

بلينكن

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أفاد موقع “ZN.ua” الإخباري بأن وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، سيقوم غدا الأربعاء بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقل الموقع عن مصادرها: “سيقوم وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، بزيارة رسمية إلى كييف في 19 يناير الجاري. ولا يزال جدول الأعمال الدقيق للمفاوضات المرتقبة غير معروف حتى الآن”.

وأضاف أن المفاوضات ستتناول “على الأرجح” مسائل الأمن الأوكراني وتقديم مساعدات وأسلحة إضافية لهذا البلد والعقوبات الأمريكية المحتملة حال شن “هجوم روسي” عليها.

وكانت روسيا قد رفضت أكثر من مرة اتهامات الغرب وأوكرانيا بأي “أعمال عدوانية”، معلنة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي شن هجوم على أحد، واصفة التصريحات حول “العدوان الروسي” بأنها حجة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

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