بلينكن يصدر استثناء من العقوبات لمبادلة سجناء بين أميركا وايران

أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين 11\9\2023 بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أصدر استثناء من العقوبات الأمريكية للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في إطار اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن خمسة مساجين أميركيين في طهران.

وقال بلينكن للصحافيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، “لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات”.

وأضاف “ستستخدم أموال إيرانية وتحول إلى حسابات مقيدة بحيث لا يمكن استعمال الأموال إلا لأغراض إنسانية”.

وأكد أن الولايات المتحدة على اتصال بأسر المساجين الأميركيين الخمسة الذي نقلتهم إيران من السجن إلى الإقامة الجبرية في خطوة أولى نحو الإفراج عنهم.