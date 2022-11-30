بلينكن يصف هجمات بوتين على البنى التحتية الأوكرانية بـ"الهمجية والبربرية"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين (الأربعاء 30-11-2022) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ركز “نيرانه وغضبه” على السكان المدنيين في أوكرانيا، حيث قصف أكثر من ثلث شبكة الطاقة الأوكراني في استراتيجية لن تنجح.

وقال بلينكن بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بوخارست “هذه أهداف جديدة للرئيس بوتين. إنه يقصفها…استراتيجيته لم ولن تنجح”، واصفاً الضربات الروسية على البنى التحتية في أوكرانية بـ “الهمجية والبربرية”.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، ديميترو كوليبا بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بوخارست إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ركز “نيرانه وغضبه” على السكان المدنيين في أوكرانيا، حيث قصف أكثر من ثلث شبكة الطاقة.

من جهته، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الحلفاء الغربيين، بدعم بلاده بأنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية أمريكية الصنع لحماية بنيتها التحتية المدنية في ظل ما تتعرض له من هجمات روسية عنيفة، مضيفا أنه سيعمل مع الحكومة الألمانية بهذا الشأن.

وذكر كوليبا أن بلاده ستصبح في نهاية المطاف عضوا بالحلف، لكنه قال إن هذا لا يعني أنه ليس بالإمكان فعل شيء حاليا في هذا الصدد.

يذكر أن روسيا كانت أطلقت خلال الفترة الماضية استراتيجية جديدة تقضي بضرب المرافق والبنى التحتية الأوكرانية، فيما نفذت أحدث وابل من الضربات الصاروخية التي استهدفت مرافق الطاقة يوم الأربعاء الماضي، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وناشدت كييف الدول الغربية تزويدها بمزيد من المنظومات الدفاعية الجوية لوقف تلك الهجمات، فضلا عن محولات كهربائية لسد عجر الطاقة.