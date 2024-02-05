بلينكن يصل إلى السعودية أولى محطات جولته بالشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الاثنين 5-2-2024) إلى السعودية المحطة الأولى في جولته الجديدة بالشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه واشنطن إعطاء دفعة للمفاوضات بين المملكة وإسرائيل بشأن اتفاق على التطبيع وكذلك إحراز تقدم في المحادثات الخاصة بحكم غزة بعد الحرب.

تأتي خامس جولة يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول في لحظة محفوفة بالمخاطر ووسط ضربات تشنها الولايات المتحدة على الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران في سوريا والعراق واليمن ردا على ضربة بطائرة مسيرة وقعت الأسبوع الماضي في الأردن وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات.

ومن المقرر أيضا أن يزور بلينكن مصر وقطر وإسرائيل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لإعطاء زخم للمحادثات التي تتم بوساطة مصرية وقطرية مع حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض.