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بلينكن يطالب الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها تجاه حماية الأميركيين

منذ 25 ثانية
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها في حماية جميع المنشآت التي يوجد بها أفراد أميركيون، وبملاحقة المسؤولين عن مهاجمة الأميركيين في العراق.

الخارجية الأميركية، من جهتها، قالت في بيان، إن بلينكن تحدث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وبحثا المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس، والحاجة لمنع امتداد الصراع.

وذكرت أيضا أن بلينكن ناقش خلال الاتصال الموقف الإنساني في غزة، والتعاون مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة لتحديد الخطوات التي يمكن القيام بها لوضع أسس سلام عادل ودائم.

وكان فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للشؤون الخارجية، قال إن العراق يعتقد أن المنطقة قد تشهد صراعاً إقليمياً‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ما لم تتحول الهدنة الحالية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتشن فصائل مسلحة في المنطقة، ومنها حزب الله، والعديد من الفصائل العراقية، هجمات شبه يومية على القوات الإسرائيلية والأميركية رداً على القصف الإسرائيلي لغزة.

وأعلنت بعض الفصائل العراقية المسلحة الرئيسية التي تقف وراء الهجمات الأخيرة، ومنها “كتائب سيد الشهداء” و”كتائب حزب الله”، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في غزة، لكنها أشارت إلى أنها ستستأنف الهجمات إذا انتهت الهدنة.

    المصدر :
  • وكالات

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