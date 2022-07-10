بلينكن يطالب بالضغط على ميانمار

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد الصين ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) على الضغط على حكام ميانمار من أجل العودة إلى الديمقراطية وتحميلهم مسؤولية اتفاق سلام أُبرم مع التكتل.

وقال بلينكن مستخدما الاسم السابق لميانمار “يتعين على الصين ومن مصلحتها أن ترى بورما تعود إلى المسار الذي كانت عليه”.

ودعا بلينكن، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في بانكوك خلال جولة في آسيا، دول الآسيان إلى تحميل ميانمار مسؤولية اتفاق سلام “من خمس نقاط” تمت الموافقة عليه بالإجماع.

وقال “يتعين على دول آسيان تحميل النظام المسؤولية عن ذلك… الاستمرار في المطالبة بوقف العنف وإطلاق سراح السجناء”.

ووقعت الدول التسع الأعضاء في التكتل ومين أونج هلاينج رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار في أبريل نيسان من العام الماضي اتفاقا شمل الوقف الفوري لأعمال العنف والحوار مع جميع الأطراف.

وأضاف بلينكن “لم يحدث أي تحرك إيجابي بشأن ذلك”.

وزاد جيش ميانمار الضغوط على الأقليات العرقية منذ انقلاب العام الماضي ويواجه مقاومة على عدة جبهات منها ميليشيات على صلة بالحكومة السابقة.

ووقعت الولايات المتحدة وتايلاند اتفاقيات اليوم الأحد لتعميق العلاقات القوية بالفعل بين البلدين حيث تكثف واشنطن جهودها لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في آسيا.

وتأتي زيارة بلينكن بعد يوم واحد من لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في إندونيسيا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

كما سيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا. وانخرط وانغ وزير خارجية الصين في دبلوماسية مكثفة في أنحاء آسيا في الأسابيع الأخيرة واجتمع مع وزير خارجية تايلاند برايوت تشان-أوتشا يوم الثلاثاء.

وبعد الاجتماع مع بلينكن، قال برايوت إن العلاقة بين الدولتين “تواصل اكتساب الزخم”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه بعد تايلاند سيتوقف بلينكن في طوكيو لتقديم التعازي للشعب الياباني عقب مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.