بلينكن يعد بتقديم مراجعة للانسحاب من أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام الكونغرس، الأربعاء، إن وزارة الخارجية تعد مراجعة حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وستقدم نتائجها للكونغرس بحلول منتصف أبريل نيسان.

وقال بلينكن في شهادته أمام جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ “نقضي الوقت الآن في جمع كل هذا لنتأكد من أننا نطالع بعض الدروس المشتركة المستفادة”.

وأضاف “أنا ملتزم وعازم على إتاحة هذه المعلومات للكونغرس، وسنفعل ذلك. وسنفعل ذلك بحلول منتصف أبريل نيسان. ولذا يمكنني أن أخبركم اليوم بأنه سيكون لديكم مراجعة لما حدث. وسنشارك النتائج وسنعثر على الآلية المناسبة للقيام بذلك في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة”.

وطالب أعضاء في الكونغرس بمعلومات حول الانسحاب في أغسطس آب 2021 من أفغانستان. وهدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وهو من الحزب الجمهوري هذا الأسبوع بإصدار أمر استدعاء إذا لم تقدم وزارة الخارجية الوثائق التي طلبتها اللجنة.

ويقول الجمهوريون الذين سيطروا على مجلس النواب في يناير كانون الثاني إنه لم تحدث أي دراسة كاملة للانسحاب الفوضوي الذي قٌتل فيه 13 جنديا في مطار كابول.

وتركت هذه العملية خلفها مئات المواطنين الأمريكيين وبضع آلاف من الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية في البلاد.