الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
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بلينكن يقول إنه تحدث إلى 5 أمريكيين كانت أطلقت إيران سراحهم

منذ 39 دقيقة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين إنه تحدث إلى الأمريكيين الخمسة الذين كانت تحتجزهم إيران قبل أن يغادروها إلى الدوحة ضمن اتفاق لتبادل السجناء.

وقال للصحفيين “أستطيع أن أقول لكم إنها كانت محادثة مشحونة بالعواطف بالنسبة لهم ولي أيضا”.

وأقلعت طائرة أرسلتها قطر التي توسطت في الاتفاق من إيران وكان على متنها الأمريكيون الخمسة واثنان من أقاربهم.

بالمقابل قالت قناة برس تي.في الإيرانية الاثنين إن خمسة إيرانيين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة أُطلق سراحهم وإن اثنين منهم في طريقهما إلى طهران.

وذكرت القناة في وقت سابق أن الاثنين وهما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور كفراني وصلا إلى الدوحة بالفعل قادمين من الولايات المتحدة.

وغادر خمسة أمريكيين إيران ووصلوا للدوحة الاثنين في إطار اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة يشمل أيضا الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في اتفاق نادر بين البلدين الخصمين.

    المصدر :
  • رويترز

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