بلينكن يقوم بزيارة شرق أوسطية لبحث ملفات المنطقة والحرب في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن سيسافر إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية في رحلة تستمر من الأحد إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل ليناقش مع قادة المنطقة التوترات المتصاعدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا.

وجاء الإعلان عن الزيارة بعد ساعات فقط من إعلان مسؤولين فلسطينيين أن القوات الخاصة الإسرائيلية قتلت سبعة مسلحين واثنين من المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، مما يثير مخاوف من وقوع مزيد من العنف بعد أكبر حصيلة قتلى في يوم واحد منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان اليوم الخميس إن بلينكن سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وسبل الإبقاء على حل الدولتين.

وقال برايس “مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، سيشدد الوزير على الحاجة الملحة إلى أن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوترات من أجل وضع حد لدائرة العنف التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء”.

وأضاف أن بلينكن سيناقش أيضا أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، حيث أثارت زيارة وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير غضب الفلسطينيين في الآونة الأخيرة. ولا يسمح الوضع القائم الممتد منذ عقود سوى للمسلمين بالصلاة في حرم المسجد الأقصى.

وتأتي زيارة بلينكن في أعقاب زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، حيث ناقش الحرب في أوكرانيا وكذلك المخاوف بشأن دعم إيران للغزو الروسي من خلال توفير طائرات مسيرة.

وبينما أدانت إسرائيل الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد اقتصرت مساعدتها لكييف على المساعدات الإنسانية ومعدات الحماية.

وقال برايس إن بلينكن سيلتقي في القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين آخرين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز دعمهما المشترك للانتخابات في ليبيا والمحادثات لتشكيل حكومة مدنية في السودان بعد الانقلاب العسكري عام 2021.