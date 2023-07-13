بلينكن يلتقي بكبير الدبلوماسيين الصينيين في جاكرتا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن سيلتقي مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في جاكرتا، الخميس، إذ يتوجه مسؤولون إلى إندونيسيا لحضور اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ويمثل وانغ الصين في اجتماعات جاكرتا بين آسيان ودول شريكة بعدما قالت بكين إن وزير الخارجية تشين قانغ لن يحضر لأسباب صحية.

والتقى بلينكن بكل من تشين ووانغ في بكين الشهر الماضي، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات. وكان الهدف منها تهدئة التوترات بين القوتين العظميين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.

وزارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين في وقت سابق من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يزور مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري الصين الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن سفير الصين لدى الولايات المتحدة عقد اجتماعا نادرا في البنتاجون أمس الأربعاء مع أكبر مسؤول دفاعي أمريكي معني بشؤون آسيا، في محادثات أعقبت انتقادات أمريكية لإحجام الصين عن إجراء اتصالات عسكرية.

ويرى المحللون أن الاجتماعات جزء من مساعي تمهيد الطريق لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق هذا العام.