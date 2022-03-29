بلينكن يلتقي محمد بن زايد لبحث الأوضاع في إيران وأوكرانيا

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع ولي عهد أبوظبي في المغرب، اليوم الثلاثاء، في محاولة لتخفيف الخلافات مع حلفاء واشنطن التقليديين في الخليج بشأن أزمة النفط وإيران وأوكرانيا.

وسيكون الاجتماع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو الأهم خلال رحلة إقليمية لم تتضمن على غير العادة لوزير خارجية أمريكي التوقف في دول الخليج أو محادثات مع مسؤولين سعوديين.

وحضر بلينكن هذا الأسبوع اجتماعا بين إسرائيل ودول عربية بما في ذلك الإمارات والمغرب لكنه لم يلتق بأي مسؤولين سعوديين كبار.

وقال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن يؤكد بلينكن على أهمية كل من الإمارات والسعودية في محادثاته مع الشيخ محمد ويبحث قضايا إيران واليمن وأسواق الطاقة العالمية وتقارب الإمارات مع سوريا.

“استقرار المنطقة”

تأتي زيارة بلينكن إلى المنطقة بينما تستمر الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، منذ أن قطعت الأخيرة علاقاتها مع الرباط في أغسطس، متهمة المملكة بـ”أعمال عدائية”. فيما أعربت الأخيرة عن أسفها للقرار و”رفض مبرراته الزائفة”.

في سياق هذا التوتر، قررت الجزائر أيضا، في نهاية أكتوبر، عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي كانت تستخدمه لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

يتوقع أن يطرح بلينكن في الجزائر، حيث يختم جولته الإقليمية الأربعاء، موضوع إعادة تشغيل هذا الأنبوب. وهو ما سيتيح تقليص ارتهان بلدان الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي