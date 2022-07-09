بلينكن: نتطلع بقوة إلى إجراء حوار مثمر وبناء مع الصين

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ يي في بالي السبت، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ تشرين الأول، بعد حضور اجتماع لمجموعة العشرين في الجزيرة الإندونيسية حيث قاد بلينكن جهود الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن اجتماع بلينكن ووانغ الذي يتضمن جلسة محادثات صباحية وغداء عمل، يهدف إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الأمريكية الصعبة مع بكين ومنعها من الانحراف عن غير قصد إلى الصراع.

وقال بلينكين للصحفيين في بداية الاجتماع: “لا يوجد بديل عن الدبلوماسية المباشرة.. وفي علاقة معقدة مثل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هناك أمور كثيرة نتحدث عنها.

“نتطلع بقوة إلى إجراء حوار مثمر وبناء”.

ومن المتوقع أن يكرر بلينكن تحذيراته للصين من دعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا، وسيبحث الجانبان القضايا الخلافية التي تشمل تايوان مطالبات الصين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي وتحركات بكين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء المحيط الهادي وحقوق الإنسان والتعريفات التجارية.

ولكن الجانبين يحرصان على استقرار العلاقة، ويقول بلينكن والمسؤولون الأمريكيون إن من المتوقع تحدث الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ مرة أخرى في الأسابيع المقبلة وهو أمر من المرجح أن يتناوله اجتماع السبت.

وقال وانغ للصحفيين إن “الصين والولايات المتحدة دولتان رئيسيتان لذلك من الضروري أن تحافظ الدولتان على وجود علاقات طبيعية.

“في الوقت نفسه علينا التحدث معا لضمان استمرار هذه العلاقة في المضي قدما على المسار الصحيح”.