بلينكن يلتقي ولي عهد أبوظبي الأسبوع القادم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأسبوع القادم.

وقال نيد برايس، الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الرباط الأسبوع القادم.

وأضاف برايس في بيان”: “سيزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 مارس/آذار للتشاور مع الشركاء حول مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك حرب الحكومة الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، واتفاقيات إبراهيم، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من بين مواضيع أخرى”.

وأشار إلى أنه “أثناء وجوده (بلينكين) في الرباط، سيلتقي الوزير مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الأمن الإقليمي والتطورات الدولية”.

وأعلن برايس أن “الوزير سيبدأ رحلته في إسرائيل والضفة الغربية. هناك، سيلتقي مع رئيس الوزراء نفتالي بيني، ووزير الخارجية ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانت، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ”.

وتابع: “سيؤكد الوزير التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، والإنخراط في القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، ومناقشة التحديات الإقليمية والعالمية مع نظرائه في الحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف: “كما ستلتقي الوزير مع الرئيس محمود عباس في رام الله وكذلك مع ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني. في هذه الاجتماعات، سيؤكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات الأمريكية الفلسطينية، ودفع الحرية والأمن والازدهار للشعب الفلسطيني”.

وأشار برايس إلى أنه “في المغرب، سيلتقي بوزير الخارجية ناصر بوريطة ومسؤولين حكوميين كبار آخرين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي، وكذلك النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما سيلتقي الوزير بخريجة مغاربة استثنائية لبرامج التبادل التي ترعاها الولايات المتحدة”.

وقال الناطق الأمريكي: “سيتوجه الوزير بعد ذلك إلى الجزائر لعقد اجتماعات مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان العمامرة لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف: “وسيلتقي بممثلي الأعمال الأمريكية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر”.

وأكد برايس على انه “خلال رحلته، سيؤكد الوزير لجميع القادة الأجانب الذين يلتقي بهم أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع حكومة وشعب أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين. سنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لفرض تكاليف إضافية على بوتين وداعميه إذا لم يغير بوتين مساره”.