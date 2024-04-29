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بلينكن يناقش محادثات السلام مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأمريكي "أنتوتي بلينكن"

وزير الخارجية الأمريكي "أنتوتي بلينكن"

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الأحد أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد تحدث مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان. وأكد بلينكن من جديد دعم واشنطن لمعاهدة السلام بين البلدين.

وتكبدت أرمينيا هزيمة كبيرة في سبتمبر أيلول الماضي عندما استعادت قوات أذربيجان السيطرة على إقليم ناجورنو قره باغ، الذي كانت تقطنه أغلبية من الأرمن، رغم أنه جزء من أذربيجان.

وتعثرت محادثات السلام بسبب قضايا من بينها ترسيم الحدود التي يبلغ طولها ألف كيلومتر بين البلدين والتي لا تزال مغلقة ومسلحة بكثافة إلى حد كبير.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكن تحدث مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف أمس الأحد وحثه على “الحفاظ على الزخم مع نظيره الأرميني، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لدعم تلك الجهود”.

وقال المكتب الصحفي لعلييف أمس الأحد إن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا سيعقدان قريبا اجتماعا في الما اتا في قازاخستان لمواصلة المفاوضات.

وفي اتصال منفصل مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للمضي نحو اتفاق سلام دائم ولائق، حسبما ذكرت الوزارة، لكنها لم تحدد متى تم إجراء الاتصال.

    المصدر :
  • رويترز

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