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بلينكن يناقش مع نظيره الصيني الوضع في أوكرانيا

27 - يناير - 2022
آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 9:25 صباحًا
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، الوضع حول أوكرانيا مع نظيره الصيني وانغ يي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ، في بيان وزعته الخارجية الأمريكية، أن بلينكين “أشار إلى المخاطر التي يتعرض لها الأمن والاقتصاد في العالم والمرتبطة باستمرار العدوان الروسي ضد أوكرانيا، وشدد على أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما الوسيلة المسؤولة للسير قدما”.

من جانبه، قال الوزير الصيني، إن بلاده تحث الولايات المتحدة على النظر بشكل جدي إلى مخاوف وقلق روسيا في المجال الأمني.

وشدد الجانب الصيني، على أن حل الأزمة الأوكرانية، يتطلب العودة إلى اتفاقات مينسك.

وخلال المحادثة مع بلينكن، أكد وزير الخارجية الصيني على ضرورة توقف الولايات المتحدة عن التدخل في أولمبياد بكين الشتوي.

وقال وانغ يي، إن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن اللعب بالنار بشأن قضية تايوان والتوقف عن تشكيل مجموعات مناهضة للصين.

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