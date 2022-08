بالفيديو.. بلينكن يهنئ المسلمين بشهر رمضان

هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن جميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول شهر رمضان.

ونشر الوزير على صفحته الرسمية في تويتر مقطع فيديو قدم من خلاله بالصوت والصورة تهانيه للمسلمين.

وقال بلينكن إن “رمضان هو شهر الدعاء والخير والصدقة والصوم” وأشار إلى أن المسلمين سيحيون هذه السنة أيضا شهر الصيام بطرق مختلفة بسبب الجائحة.

Today I wish all Muslims in the United States and around the world a blessed Ramadan. #RamadanKareem pic.twitter.com/e3gSiZCG14

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2021