الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 9 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن: يجب توحيد الضفة وغزة تحت حكم قيادة فلسطينية

منذ 12 دقيقة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكم قيادة فلسطينية.

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر أساسي لاستقرار كل المنطقة على الأمد البعيد، بحسب ما نقلت “وول ستريت جورنال”.

وكان من المتوقع أن تواجه أهداف إدارة بايدن طويلة المدى مقاومة من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي تعارض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ورهن نتنياهو بقاءه السياسي على عرقلة قيام دولة فلسطينية، ورفض اقتراحا أميركيا بأن تلعب السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية دورا في مستقبل غزة.

جولة بلينكن

يذكر أن جولة بلينكن الإقليمية تشمل أيضًا توقفًا في الضفة الغربية ومصر يوم الأربعاء.

وهذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والعملية العسكرية الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد حوالي 23 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

المملكة العربية السعودية
السعودية تؤكد على دعم جهود تحقيق الاستقرار في أسواق النفط
حافلة عالقة في أوكرانيا بسبب العاصفة الشتوية القوية
بسبب الطقس الشتوي.. أكثر من 1000 بلدة وقرية في أوكرانيا بلا كهرباء
تظاهرة ل أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة
غزة تحت النار
تظاهرات أمام مقر لقاء بلينكن والرئيس الإسرائيلي في تل أبيب

الأكثر قراءة

أسرار الصحف
ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
طائرات مقاتلات أردنية
طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات مرتبطين بإيران داخل سوريا
مطار رفيق الحريري الدولي
فيديو.. هجوم سيبراني يخترق مطار رفيق الحريري الدولي ورسالة إلى نصر الله