الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكين: روسيا تحشد لغزو أوكرانيا... ومستعدّون لحل الأزمة

21 - يناير - 2022
آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 5:56 مساءً
أنتوني بلينكين

أنتوني بلينكين

A A A
طباعة المقال

لا تزال تداعيات الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا مستمرة، وفي هذا الاطار جدّد وزير خارجية أميركا “أنتوني بلينكين” التأكيد أنّ أي تدخل روسي محتمل في أوكرانيا ستواجهه أميركا وحلفاؤها برد حازم، مشيرا الى أن روسيا ستلقى تبعات وتنديدا دوليا في حال هاجمت أوكرانيا.

كلام بلينكين جاء خلال مؤتمر صحافي على هامش لقائه نظيره الروسي “سيرغي لافروفـ ” أعلن فيه ” اننا مسعدون لمناقشة القضايا الأمنية التي طرحتها روسيا وانه يمكن ايجاد ارضية مشتركة لحل الأزمة وأن نافذة المسار الديبلوماسي مفتوحة مع روسيا

وبشأن مزاعم الهجوم الروسي على أوكرانيا أفاد بلينكين بأن روسيا تحشد قوات على حدود أوكرانيا وسبق لها أن قامت بالغزو مؤكدا الرد الفوري على اي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا. وأضاف بلينكين: “طالبت لافروف إثبات عدم نية روسيا غزو أوكرانيا وأبلغته أن واشنطن ستردّ بشكل فوريّ على أي غزو محتمل”.

    المزيد من أخبار العالم

    طائرات حربية- أرشيفية
    عبور 22 طائرة صينية فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان
    جون كيربي
    أمريكا تحث الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة بيلوسي لتايوان
    أفيف كوخافي
    الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط هجومية ضد غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!