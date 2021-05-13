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بلينكين يهنئ المسلمين بعيد الفطر

13 - مايو - 2021
أنتوني بلينكين

أنتوني بلينكين

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قدم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، التهاني للمسلمين بحلول عيد الفطر.

وتقدم بلينكن، في بيان “بأحر تمنيات لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم للاحتفال بعيد الفطر”.

وأضاف الوزير “في عيد الفطر هذا، نفكر في قيم المحبة والمجتمع والتعاون والشفقة، وفي مواجهة وباء عالمي، نكرم المسلمين في جميع أنحاء العالم الذين اجتمعوا للصلاة والصوم مع أسرهم، بدلا من مجتمعاتهم الكبرى.

وقال: “إن تضحيات المسلمين لم تمر دون أن يلاحظها أحد وساعدت في الحفاظ على سلامة وصحة جميع المجتمعات المحلية”.

وأكد بلينكن على أهمية “مساهمات العاملين المسلمين في الخطوط الأمامية طوال مأساة هذا الوباء. نكران الذات هو مصدر إلهام لنا جميعا”.

وتأسف الوزير الأميركي لعدم قدرته على استضافة احتفال بعيد الفطر هذا العام بسبب الوباء، متعهدا بمواصلة إقامة وتعميق “العلاقات القوية التي نتمتع بها مع مختلف المجتمعات المسلمة. أتمنى لكم جميعا عيد الفطر السعيد. عيد مبارك”.

وتحتفل أغلب الدول الإسلامية بعيد الفطر، الخميس، ومنها السعودية ومصر والجزائر والمغرب وسوريا والإمارات وقطر والكويت والبحرين والسودان وتونس وليبيا.

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