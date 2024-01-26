بماذا علق البيت الأبيض حول مخاطر البحر الأحمر والصين على الاقتصاد الأمريكي؟

اعتبر البيت اﻷبيض، أن مخاطر البحر الأحمر والصين على الاقتصاد الأمريكي تبدو تحت السيطرة.

وقالت لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، 26 كانون الثاني/يناير الجاري، “إن واشنطن تخاطر بالتعرض بعض الشيء للتباطؤ الاقتصادي في الصين واضطرابات الشحن في البحر الأحمر، لكن المخاطر تبدو تحت السيطرة، مضيفة أن وضع الاقتصاد الأمريكي يدعو للتفاؤل”. وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وذكرت برينارد للصحفيين أن التضخم يجري السيطرة عليه عند اثنين بالمئة.

وأضافت برينارد للصحفيين بأن بيانات ثقة المستهلكين والإنفاق الأخيرة تظهر أن الأمريكيين واثقون بشأن أوضاعهم المالية، بينما يشهد الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية بعض التراجع.

وافادت وزارة التجارة، يوم الخميس الماضي، أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حيث تجنبت الولايات المتحدة الركود الذي اعتقد العديد من الخبراء أنه لا مفر منه.

يذكر أن الاقتصاد الأميركي نما طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات وول ستريت في بداية العام عند مكاسب ضئيلة جدا.