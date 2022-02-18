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بمبادرة أميركية... الوضع في أوكرانيا بين روسيا وأميركا

18 - فبراير - 2022
علم روسيا واميركا

علم روسيا واميركا

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من المقرر أن يجري وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، مباحثات خلال اتصال هاتفي، وذلك حسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت في بيان: إن المباحثات الهاتفية ستجري بمبادرة من الجانب الأمريكي.

ومن المتوقع أن يبحث الوزيران آخر تطورات الأوضاع حول أوكرانيا.”

وكان آخر اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي جرى في 12 فبراير الماضي وبحث الوزيران تطورات الأوضاع حول أوكرانيا والقضايا الأمنية.

وفي وقت سابق أمس الخميس، دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، روسيا إلى “التخلي عن مسار الحرب”، مقترحا على نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عقد لقاء في أوروبا الأسبوع المقبل لبحث الأزمة حول أوكرانيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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