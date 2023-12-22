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بمبلغ قياسي.. بايدن يوقع على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا.

وأقر الكونغرس التشريع الأسبوع الماضي.

ويتضمن التشريع مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ ستينجر المحمولة على الكتف المضادة للطائرات لوكالة الدعم والمشتريات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي بتكلفة تقدر بنحو 780 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون في بيان أن المتعاقدين الأساسيين هما شركات ريثيون ولوكهيد مارتن.

    المصدر :
  • رويترز

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