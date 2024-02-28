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بمحادثات منظمة التجارة العالمية.. الهند وجنوب أفريقيا تعرقلان اتفاقية استثمارية

منذ 39 دقيقة
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عطلت كل من الهند وجنوب أفريقيا اتفاقية استثمارية بمحادثات منظمة التجارة العالمية، وفق وكالة رويترز.

وكشفت وثيقة اليوم الأربعاء 28 شباط /فبراير الجاري، أن الهند وجنوب أفريقيا قدمتا اعتراضا رسميا على اتفاقية استثمارية خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

وجاء في الوثيقة التي أكدها مندوبون: “نؤكد أنه نظرا لعدم وجود إجماع في الآراء، فإن هذه المسألة لن تُدرج في جدول أعمال (الاجتماع)”.

وتهدف اتفاقية (تسهيل الاستثمار من أجل التنمية)، التي وافق عليها نحو 125 دولة أو قرابة ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية، إلى تبسيط التعقيدات الإدارية وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

    المصدر :
  • رويترز

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