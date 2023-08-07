الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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بمرسوم ملكي.. هون مانيت رئيساً للوزراء في كمبوديا

منذ 54 ثانية
هون مانيت

هون مانيت

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وافق ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، الاثنين على بتعيين هون مانيت المشرع المنتخب ونجل رئيس الوزراء الحالي هون سين رئيسا جديدا للوزراء في البلاد، وفق ما ذكر مرسوم نُشر الاثنين..

ونُشر المرسوم على قناة هون سين على تطبيق تيليجرام.

وذكرت صحيفة “ذا بنوم بنه بوست” الكمبودية أن المرسوم جاء عقب طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته هون سين، رئيس حزب الشعب الكمبودي، الذي حصل على 120 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية ” البرلمان”البالغ عددها 125، في الانتخابات العامة التي جرت في 23 يوليو الماضي.

ونص المرسوم على أن “رئيس الوزراء المكلف تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة حتى إجراء تصويت على الثقة في الجمعية الوطنية”. ونشر هون سين المرسوم عبر قناته على تلجرام بعد فترة وجيزة من التعيين. وسيؤدي رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية بشكل رسمي في 22 أغسطس الجاري بعد التصويت على الثقة.

ويتنحى هون سين عن المنصب الذي يشغله منذ 38 عاما. ويحتاج تعيين الجنرال هون مانيت رئيسا للوزراء لموافقة الجمعية الوطنية التي تم انتخابها في الآونة الأخيرة. ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الشهر الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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