بمسيرة انتحارية.. هجوم على قاعدة أمريكية شرقي سوريا

كشفت مصادر محلية سورية، أن القاعدة الأمريكية في منطقة التنف شرقي البلاد، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية.

وأكدت المصادر المحلية للأناضول، اليوم الثلاثاء، استهداف المسيرة الانتحارية للقاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية في الليل، دون تفاصيل عن الجهة المنفذة.

وأسقطت القوات الأمريكية المسيرة في المنطقة الصحراوية بمحيط القاعدة قبل وصولها إلى هدفها، وفق المصادر ذاتها.

وتشهد سوريا بين حين وآخر هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي، منها منطقة التنف وناحية المالكية (شرق) الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي (شمال شرق)، بطائرات مسيرة مجهولة الهوية وبصواريخ أرض ـ أرض.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية ومسيرات مسلحة على القواعد الأمريكية في منطقة شرق نهر الفرات الواقعة تحت سيطرة تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي”.