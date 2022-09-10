بمشاركة استخبارات حزب الله.. نظام الأسد يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف ضباطه

شن عناصر تابعون من المخابرات الجوية والعسكرية التابعة لنظام الأسد في سوريا، حملة اعتقالات واسعة طالت ضباط وصف ضباط في قوات النظام، في دمشق وحلب، بتهمة التعاون مع “جهات معادية”، منذ مطلع أيلول الجاري، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقا للمرصد، فإن العشرات منهم خضعوا للتحقيق، بتهمة التعاون وإعطاء إحداثيات لإسرائيل، بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت مطاري حلب ودمشق ومناطق في محيطهما، في 31 آب الفائت.

وطالت الاعتقالات ضباط في الدفاع الجوي، وآخرين من مرتبات الوحدات العسكرية المحيطة بمطاري حلب ودمشق، وضابط وعنصرين في قطعة عسكرية بمصياف، وعناصر في قطع عسكرية بطرطوس على الساحل السوري، بناء على معلومات من جهاز استخبارات “حزب الله”، في حين تم الإفراج عن بعضهم بعد استجوابهم، وأبلغت أجهزة المخابرات، العناصر المفرج عنهم بمراجعة الفرع حين طلبهم مرة أخرى، فيما لا يزال 27 عنصر وضابط معتقلين منذ مطلع أيلول.

وفي 7 أيلول، شنت المخابرات الجوية والعسكرية حملة مداهمة وتفتيش، واعتقلت المخابرات الجوية ما لا يقل عن 5 أشخاص، في حي المالكية والمناطق السكنية المحيطة بمطار حلب الدولي، بعد ساعات من الاستهداف الإسرائيلي مساء الثلاثاء 6 أيلول، والذي أسفر عن خروج المطار عن الخدمة وأضرار في محيطه.

ووفقا للمصادر فإن المخابرات الجوية اعتقلت عددا من المواطنين، بتهمة التواصل مع “جهات معادية”.

مصادر المرصد السوري أكدت بأن قوات المخابرات الجوية اعتقلت نحو 15 مواطنا، بعد القصف السابق للمطار بتاريخ 31 آب الفائت، فيما أفرجت عن بعضهم، بعد جمع معلومات كاملة عن السكان.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرين بجراح، جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي ومحطيه مساء الثلاثاء 6 أيلول.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكدت أن 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت المطار ومحيطه الأمر الذي أدى لتضرر مدرج المطار بشكل كبير وخروجه عن الخدمة، كما جرى تدمير مستودع في محيط المطار.

وتعرض كل من مطاري حلب ودمشق الدوليين لقصف إسرائيلي في 31 آب الفائت، أدى لوقوع أضرار كبيرة في محيطهما.