بمشاركة المدمرة “USS Porter”.. مناورات للبحرية الأمريكية في البحر الأسود

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أجرت البحرية الأمريكية وسلاح الجو مناورات اليوم الأحد في البحر الأسود، شاركت فيها مدمرة “USS Porter” الصاروخية.

وقال الأسطول السادس الأمريكي في بيان أصدره إنه إلى جانب المدمرة “USS Porter” شاركت في المناورات طائرة استطلاع “بوسيدون P-8A”، و4 مقاتلات “F-16″، بالإضافة إلى طائرة للتزود بالوقود “KC-135” وطائرة بدون طيار MQ-9 Reaper.

وأكد البيان أن المناورة جرت في المياه والأجواء الدولية، مشيرا إلى أن المدمرة “USS Porter” وطائرة الاستطلاع “بوسيدون P-8A” تواصلان مهامها في البحر الأسود بعد مشاركتهما في المناورات رقم 20 “نسيم البحر”.

وقال قائد الأسطول السادس يوجين بلاك، “إن العمل المشترك مع القوات الجوية الأمريكية في أوروبا سمح لنا بإجراء تمرين واقعي وفي الوقت المناسب لتعزيز استعداد الولايات المتحدة على التحرك في منطقة البحر الأسود”.