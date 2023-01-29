الأثنين 7 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
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بمشاركة بريطانيا.. الأردن يبدأ مناورات "بستان الزيتون"

منذ ساعة واحدة
بدء مناورات بستان الزيتون

بدء مناورات بستان الزيتون

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بدأت، اليوم الأحد، فعاليات التمرين العسكري المشترك “بستان الزيتون”، الذي تنفذه كتيبة الملك فيصل الثاني/16 التابعة للواء الملك حسين بن علي، مع الجانب البريطاني، في أحد ميادين التدريب المخصصة.

ويهدف التمرين إلى اختبار مدى القدرة على تنفيذ عمليات القتال بالمناطق المبنية وعمليات الأمن الداخلي، إضافة إلى التدريب على عمليات الاستطلاع والتعامل مع الأهداف الأرضية المختلفة.

ويأتي هذا التمرين ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية مع الجانب البريطاني؛ لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية لأعلى المستويات للمشاركين فيه.

ويحتل الجيش الأردني المركز 81 عالمياً.

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