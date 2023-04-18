الثلاثاء 27 رمضان 1444 ﻫ - 18 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بمشاركة 14 دولة.. انطلاق مناورة "أورورا 23" في السويد

منذ 6 دقائق
السويد تحتضن مناورات "أورورا 23"

السويد تحتضن مناورات "أورورا 23"

A A A
طباعة المقال

انطلقت، الإثنين، في السويد المناورات الدفاعية “أورورا 23” بمشاركة أكثر من 26 ألف جندي.

ووفق إذاعة السويد الحكومية SR، يشارك في المناورات جنود من 14 دولة هي: السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا وبولندا والنرويج وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا والدنمارك والنمسا وألمانيا وفرنسا.

وقال العميد السويدي ستيفان أندرسون، الذي يدير المناورات، لـ SR إن الغرض من “أورورا 23” هو “زيادة القدرة العملياتية المشتركة للجيش ضد هجوم محتمل على السويد والمساهمة في استقرار المنطقة”.

وأشار إلى أن “أورورا 23” هي أكبر مناورات عسكرية يتم إجراؤها على الأراضي السويدية منذ عام 1989.

ولفت أندرسون أن المناورات ستختتم فعالياتها في 11 مايو/أيار القادم.

    المزيد من أخبار العالم

    علم ألمانيا
    انخفاض معنويات المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع في أبريل
    منظمة الصليب الأحمر في السودان
    اشتباكات السودان
    شلل يضرب تقديم الخدمات الإنسانية في السودان
    مقر حزب النهضة في تونس
    تونس.. الشرطة تغلق كل مقرات حزب النهضة المعارض

    الأكثر قراءة

    هلال- تعبيرية
    مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر
    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    الجمعة أم السبت.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد أول أيام عيد الفطر!
    مسجد باريس الكبير
    المسلمون في هذه الدولة يعلنون "الجمعة" أول أيام عيد الفطر