بمشاركة 14 دولة.. انطلاق مناورة "أورورا 23" في السويد

انطلقت، الإثنين، في السويد المناورات الدفاعية “أورورا 23” بمشاركة أكثر من 26 ألف جندي.

ووفق إذاعة السويد الحكومية SR، يشارك في المناورات جنود من 14 دولة هي: السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا وبولندا والنرويج وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا والدنمارك والنمسا وألمانيا وفرنسا.

وقال العميد السويدي ستيفان أندرسون، الذي يدير المناورات، لـ SR إن الغرض من “أورورا 23” هو “زيادة القدرة العملياتية المشتركة للجيش ضد هجوم محتمل على السويد والمساهمة في استقرار المنطقة”.

وأشار إلى أن “أورورا 23” هي أكبر مناورات عسكرية يتم إجراؤها على الأراضي السويدية منذ عام 1989.

ولفت أندرسون أن المناورات ستختتم فعالياتها في 11 مايو/أيار القادم.