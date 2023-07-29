السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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بمشاركة 7 آلاف عسكريّ.. أميركا ومصر تستعدّان للمناورات الأكبر منذ سنوات

منذ 7 دقائق
تدريبات مشتركة بين الجيش المصري والجيش الأميركي (أرشيفية)

تدريبات مشتركة بين الجيش المصري والجيش الأميركي (أرشيفية)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سينتكوم” أنّ مصر والولايات المتحدة تستعدان لمناورات هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، إذ من المقرر أن يشارك فيها 7 آلاف عسكري من 33 دولة.

وقال الجيش الأميركي في بيان، أمس الجمعة، إن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، زار معبر رفح الحدودي في شمال سيناء خلال زيارته إلى مصر.

وأضاف البيان أنّ الجنرال كوريلا التقى بقائد الجيش الثاني المصري اللواء أركان حرب محمد ربيع خلال زيارته للمعبر، وزارا عدة منشآت في الموقع وتوجها إلى بوابة المعبر الحدودي لمناقشة القدرات الحالية والتحسينات المقبلة.

وأوضح البيان أن “القادة ناقشوا الجهود المستمرة لتحسين الأمن على الحدود بين مصر وقطاع غزة مع إيلاء أهمية خاصة لمعبر رفح الحدودي”.

وكان الجيش المصري قد أعلن، الخميس الماضي، أن قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، يزور مصر حاليًا على رأس وفد عسكري.

وأفاد بأن الجنرال كوريلا والوفد المرافق له التقى خلال الزيارة برئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأميركية.

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