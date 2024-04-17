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بمقدار 3.5 مليار دولار.. تزايد ديون مصر الخارجية في الربع الأخير من عام 2023

منذ 9 دقائق
الدولار والجنيه المصري

الدولار والجنيه المصري

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كشفت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 إلى 168 مليار دولار.

وكان البنك المركزي ذكر في وقت سابق من العام بأن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول الماضي، أو ما يعادل 42.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6 بالمئة من الإجمالي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. وحصلت القاهرة الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وتوقع وزير المالية محمد معيط أمس الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8 بالمئة في العام المالي الذي ينتهي في يونيو حزيران، وبنحو 4.2 بالمئة في العام المالي المقبل. ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي ثلاثة بالمئة في العام الميلادي الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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