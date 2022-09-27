الأربعاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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بملايين الدولارات.. أول عملية بيع ليخت ضخم مرتبط بروسي عليه عقوبات

منذ 12 دقيقة
اليخت أكسيوما

اليخت أكسيوما

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أكدت محكمة بيع يخت ضخم مرتبط برجل أعمال روسي، فُرضت عليه عقوبات، بمبلغ 37.5 مليون دولار في مزاد في جبل طارق الشهر الماضي بعد بيعه بأمر من بنك جيه.بي مورجان، في أول عملية بيع من نوعها منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وصادرت سلطات جبل طارق اليخت أكسيوما البالغ طوله 72.5 متر في مارس آذار بعد أن قال البنك الأمريكي إن مالكه المزعوم، وهي شركة يملكها دميتري بومبيانسكي، تراجع عن شروط قرض قيمته 20.5 مليون يورو.

وقال فرع المحكمة العليا في جبل طارق، الذي كُلف بإجراء عملية البيع في أغسطس آب، إنه تم اختيار مشترٍ لم يتم الكشف عن هويته.

وذكر في بيان أن عائدات البيع التي تبلغ 37500.055 دولار ستوجه نحو تسوية ديون اليخت للدائنين وأن أي شخص لديه مطالبات إضافية يجب أن يتقدم في غضون 60 يوما المقبلة. وأضاف أن المحكمة ستقرر بعد ذلك ما ستفعله بأي أموال فائضة.

وكان بومبيانسكي ( 58 عاما) مالكا ورئيس مجلس إدارة شركة تصنيع الأنابيب الفولاذية أو.إيه.أو تي.إم.كيه، وهي أحد موردي الأنابيب لشركة الطاقة الروسية جازبروم.

وتقدر مجلة فوربس ثروته بملياري دولار، وقد فرضت عليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات بعد فترة وجيزة من غزو أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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