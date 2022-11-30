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بمليار دولار.. الخارجية الأمريكية توافق على بيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر

منذ 23 دقيقة
قطر - الولايات المتحدة الأمريكية

قطر - الولايات المتحدة الأمريكية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” (الثلاثاء 30-11-2022) إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة مضادة للطائرات المسيرة لقطر تبلغ قيمتها مليار دولار.

وقال البنتاغون في بيان إن المتعاقدين الرئيسيين سيكونون رايثيون تكنولوجيز كورب وإس.آر.سي ونورثروب جرومان كورب. وأضاف أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون أخطرت الكونجرس بالصفقة المحتملة اليوم.

وتأتي الموافقة المحتملة على البيع بعد أن صنف الرئيس الأمريكي جو بايدن قطر في وقت سابق هذا العام كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، ليمنح مكانة خاصة لصديق رئيسي في منطقة مضطربة.

وقال بايدن في يناير كانون الثاني عندما التقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “قطر صديق جيد وشريك موثوق به وكفؤ. وأنا أبلغ الكونجرس أنني سأصنف قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الأطلسي بما يعكس أهمية علاقتنا. أعتقد أن ذلك تأخر كثيرا”.

وبشكل منفصل، لعبت قطر أيضا دورا في محادثات إيران النووية وفي العلاقات مع أفغانستان، حيث تمثل الدولة الخليجية الصغيرة مصالح واشنطن.

وقال البنتاجون إن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة قطر على مواجهة التهديدات من خلال توفير قدرات للتصدي للطائرات المسيرة.

وأضاف البيان أن الأمر سيتطلب تعيين خمسة ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية و15 متعاقدا أمريكيا في قطر لمدة خمس سنوات لأنشطة الدعم والتدريب.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، لا يشير الإخطار إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.

    المصدر :
  • رويترز

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