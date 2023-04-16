بمناسبة عيد القيامة.. اوكرانيا تستعيد 130 عسكرياً في صفقة لتبادل الأسرى

قال مسؤول رفيع بالرئاسة الأوكرانية الأحد إن 130 أسيرا أوكرانيا أُطلق سراحهم وأُعيدوا إلى ديارهم في “تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد القيامة” الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس اليوم الأحد 16\4\2023.

وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الغزو الذي بدأ قبل 14 شهرا.

وسيطرت روسيا مساحات كبيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام “لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية”.

ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل.

وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود.

وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع.

وأعلنت روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين الماضي 10\4\2023 أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل مئة أوكراني.

وأعلنت أوكرانيا الجمعة أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا.