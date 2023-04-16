الأحد 25 رمضان 1444 ﻫ - 16 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بمناسبة عيد القيامة.. اوكرانيا تستعيد 130 عسكرياً في صفقة لتبادل الأسرى

منذ 42 دقيقة
الجيش الاوكراني

الجيش الاوكراني

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول رفيع بالرئاسة الأوكرانية الأحد إن 130 أسيرا أوكرانيا أُطلق سراحهم وأُعيدوا إلى ديارهم في “تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد القيامة” الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس اليوم الأحد 16\4\2023.

وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الغزو الذي بدأ قبل 14 شهرا.

وسيطرت روسيا مساحات كبيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام “لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية”.

ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل.

وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود.

وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع.

وأعلنت روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين الماضي 10\4\2023 أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل مئة أوكراني.

وأعلنت أوكرانيا الجمعة أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قائد عسكري روسي: القوات الأوكرانية تكثف عملياتها في اتجاه زابوريجيا
عناصر من الجيش السوداني
الجيش السوداني يعلن سيطرته على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في سبع ولايات
حريق- تعبيرية
صحف إماراتية: مقتل 16 واصابة 9 في حريق بمبنى سكني

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
أمر "ماليّ" خطير يحضر للبنان!
مؤشر قياس الزلازل
هزتان جديدتان في لبنان.. كيف نتصرف قبل الهزات وخلالها وبعدها؟
رانيا يوسف
رانيا يوسف لطليقها: ولما مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام مكنتش بتزعل