بمواصفات خاصة.. روسيا تختبر سفينة إمداد عسكري مطورة

كشفت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات جارية على سفينة إمداد عسكري جديدة، تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي “21180М”.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: “تجري حاليا في كامتشاتكا عمليات اختبار سفينة الإمداد العسكري الجديدة يفباتي كولوفرات. استخدم في الاختبارات أيضا مروحية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي للتحقق من عمل أنظمة الاتصالات والتحكم الموجودة في السفينة، والمخصصة للاتصال بالمروحيات”.

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة في شركة “ألماز” عام 2018 في إطار المشروع الحكومي 21180М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، وصممتها لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، كما يمكن استعمالها كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.

وبدأت الاختبارات البحرية على هذه السفينة منتصف ديسمبر 2022، وفي يوليو 2023 وصلت السفينة إلى منطقة كامتشاتكا لتخضع لمراحل الاختبارات النهائية، وفي فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه من المفترض أن تبدأ السفينة خدمتها لصالح الجيش نهاية النصف الأول من عام 2024.

وتتمتع سفن المشروع “21180М” الروسية بمقدار إزاحة للمياه يعادل 4080 طنا، وهياكل بطول 82 مترا وعرض 19 م، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 14 عقدة بحرية ونقل طاقم مكون من 28 شخصا، وقطع مسافة 7600 ميل بحري في كل مهمة، وجهّزت بمنصات لحمل المروحيات، كما أن هياكلها المتينة تمكنها من العمل ككاسحات للجليد لتتحرك في المياه التي يكسوها الجليد بسماكة متر.