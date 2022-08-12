بناءً على طلب أميركي.. الأرجنتين تأمر بمصادرة طائرة فنزويلية

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الأرجنتين أمرت بمصادرة طائرة فنزويلية محتجزة في “بوينس أيرس” منذ حزيران، بناء على طلب من الولايات المتحدة، وسط شكوك بأن الطائرة إيرانية الأصل قد يكون لها علاقة بالإرهاب.

وتسبّبت القضية في توتر بين فنزويلا والأرجنتين اللتين حاولتا صباح الخميس 11 آب تخفيف حدة الخلاف بالقول إنه لم يكن هناك أي خلاف دبلوماسي بسبب الطائرة.

ومع ذلك، أمر القاضي الاتحادي الأرجنتيني “فيديريكو فيلينا” بمصادرة الطائرة، بناء على طلب من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من شكاوى من حكومة فنزويلا اليسارية بقيادة “نيكولاس مادورو”، حسبما أفادت وسائل إعلام مثل وكالة الأنباء الأرجنتينية تيلام.

في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أنّ عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي فتشوا الطائرة بعد ظهر الخميس.

وأوقف مسؤولون أرجنتينيون الطائرة، التي باعتها شركة ماهان إير الإيرانية لشركة الطيران الفنزويلية إمتراسور في حزيران. وتخضع كل من ماهان إير وإمتراسور لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وكان طاقم الطائرة وهي من طراز بوينغ 747 مكونًا من 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين وقت وصولها إلى بوينس أيرس.

هذا وسعت المتحدثة باسم حكومة يسار الوسط الأرجنتينية “غابرييلا سيروتي” إلى خفض حدة الخلاف الواضح بين البلدين، قائلةً إن التصريحات الانتقادية من قبل السياسيين الفنزويليين كانت “تعبيرات من جانب أطراف مختلفة في الحياة الفنزويلية” ولا تشير إلى “واقعة دبلوماسية”.